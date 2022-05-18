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Автор Елена Федорова

Словакия приняла условие России "газ за рубли"

Мир

Словакия будет рассчитываться за поставки "голубого топлива" по схеме "газ за рубли", об этом пишет oilcapital.ru, ссылаясь на братиславскую газету Pravda.

Словакия приняла условие России "газ за рубли"

Вице-премьер, министр экономики республики Рихард Сулик объяснил, что Словакия осуществит платёж за газ из РФ в евро на счёт в Газпромбанке, а тот в свою очередь проведёт конвертацию средств в рубли и зачислит "Газпрому".

Кроме того, Братислава намерена сделать всё, чтобы поставки российского газа продолжались.

Ранее замдиректора Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что Австрия согласилась на новые условия России по оплате газа в рублях. Так аналитик объяснил слова канцлера Австрии Карла Нехаммера о стабильности поставок энергоресурсов.

До этого представители правительства Венгрии объяснили, почему приобретение российских энергоресурсов за рубли не должно рассматриваться как нарушение антироссийских санкций.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия словакия
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