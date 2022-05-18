Немцы считают, что глава МИД ФРГ своей "глупостью позорит Германию"

Не так давно глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресурсы в мире и, в частности, в Германии, несут российские власти.

Однако любимую игру Байдена в перекладывание ответственности на Россию, в которую решила сыграть немецкий министр, не оценили сами немцы. Свое отношение к подобным заявлениям они высказали в социальных сетях:

"К сожалению, подобную глупость нельзя не заметить. Она позорит Германию. Она действует против интересов Германии и способствует разорению страны". "Путин виноват, серьезно? Не собственные глупые политики?" "Именно бойкоты правительств ЕС и Германии в отношении газа, нефти и сырья из России вызывают взрыв цен здесь. Это после вашего визита на Украину прекратился транзит газа через нее в Германию". "Вы запрещаете компаниям вести дела с Россией и тем самым хороните экономику. Не Россия несет ответственность за рост расходов, а правительство Германии и его политика". "Кто сейчас вводит санкции и ограничения? Это не Россия поднимает цены, это нефтяные компании, поддерживаемые политикой правительства, получают от этого миллиардные доходы! Давно Запад привык опираться на американцев, которые действуют издалека?"