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Автор Елена Федорова

Вассерман: США удовлетворят требования Турции и снимут санкции

Мир

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Штаты снимут санкции с Турции и удовлетворят требования, которые накануне выдвинул турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Вассерман: США удовлетворят требования Турции и снимут санкции

Политик выразил своё мнение argumenti.ru, заметив, что президент Турции, как представитель восточной культуры, умеет торговаться.

"Думаю, что Эрдоган всего этого добьётся, так как для американцев сейчас важно втянуть Швецию и Финляндию в НАТО. Шведы же будут вынуждены сократить свою собственную военную промышленность, тогда как сейчас она успешно конкурирует с американской. США удовлетворят требования Турции и взамен на это получат экономическую выгоду в части военной промышленности", — высказался он.

Ранее стало известно, что Турция выдвинула требования в обмен на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Среди условий:

  • отмена эмбарго на поставки оружия, которые Швеция, Финляндия и некоторые страны Евросоюза ввели в 2019 году в ответ на турецкое вторжение в Сирию;
  • признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и других подобных организаций террористическими;
  • включение Турции в программу американских истребителей F-35;
  • снятие санкций, введённых из-за закупки российских ЗРК С-400.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша турция анатолий вассерман
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