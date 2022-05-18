Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что металлургический комбинат "Азовсталь" будет снесён, а завод Ильича восстановлен.
Отмечается, что на месте завода планируется сделать парковую зону либо технопарк, окончательного решения пока нет.
Также он добавил, что свыше 60 процентов домов в Мариуполе не подлежат восстановлению, однако с коммуникациями не всё так плохо, могло быть и хуже.
По словам Пушилина, Мариуполь будут восстанавливать в качестве курортного города. В этом поможет Российская Федерация.
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