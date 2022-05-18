Аксёнов про сдавшихся "азовцев"*: "Они не должны подлежать обмену"

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, капитулировавших из "Азовстали" украинских боевиков нельзя обменивать, их необходимо судить, причём обязательно в ДНР и ЛНР, в которых, в отличие от России, нет моратория на смертную казнь.

"По поводу сдавшихся в плен крыс из подвалов "Азовстали". Считаю, что нацистские преступники однозначно не должны подлежать обмену. Они обязательно должны предстать перед судом, причем судить их надо в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь, где они совершали свои преступления", — отметил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что важно максимально предать огласке судебный процесс над сдавшимися боевиками, чтобы он проходил на глазах у мирового сообщества, по аналогии с Нюрнбергским трибуналом. Аксёнов добавил, что нужно напомнить мировой общественности про уроки истории, которые она забыла.

17 мая зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что члены нацбатальона "Азов"* сдались без условий.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.