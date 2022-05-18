Политолог Чеснаков: переговоры РФ-Украина пока в тупике

Политолог Алексей Чеснаков рассказал, при каких условиях Россия и Украина могли бы урегулировать конфликт мирным путём.

По словам специалиста, залогом успеха в процессе переговоров является доверие обеих сторон друг другу, полное видение ситуации и умение ставить достижимые цели. Помимо этого важен контроль за выполнением достигнутых соглашений, кроме того, стороны должны видеть, что договорённости подкреплены надёжными гарантиями.

По мнению Чеснакова, никакой из перечисленных им пунктов на данный момент не соблюдён, а потому, перспектив у переговорного процесса между РФ и Украиной он пока не видит.

"Чтобы появились оптимистичные прогнозы в части перспектив возобновления переговорного процесса, требуются сигналы, которые изменят оценку по каждому из зафиксированных условий в более позитивную сторону", — сказал Чеснаков.

Ранее сенатор Богдан Безпалько отметил, что Киев пока не готов к возобновлению переговоров, потому что Запад настроил его во что бы то ни стало бороться "до победного конца".