Марков: Финляндия потеряет статус нейтрального посредника, вступив в НАТО

Российский политолог, общественный деятель Сергей Марков прокомментировал вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса и отметил, что страна потеряет важную роль на мировой арене — нейтрального посредника. Аналогичная ситуация ожидает и Швецию.

На протяжении нескольких десятилетий Швеция и Финляндия играли важную роль в мировой политике, сохраняя свой нейтралитет. Они выступали в качестве посредников в различных конфликтных ситуациях.

"Все знают об огромной роли Стокгольмского арбитражного суда. А теперь всё. Эта огромная роль в мировой политике закончилась. Статус влиятельных нейтральных стран утрачен", — написал аналитик в своем Телеграм-канале.

Политолог убеждён, что теперь страны переместятся из центра мировой арены на задворки НАТО.