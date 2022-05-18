Житель Запорожья наладил продажу оружия из мест ведения боевых действий

США пока затормозили процесс принятия решения о выделении почти 40 млрд долларов помощи Украине. Американские политики, похоже, начали что-то "подозревать" и потребовали представить им ясную картину, на какие цели эти средства будут израсходованы.

У некоторых конгрессменов возникли опасения, что оружие уйдёт "не в те руки". Как оказалось, страхи отнюдь небезосновательны.

Подтверждение этому недавний случай в Запорожской области. Там руководитель одного из подразделений местных спасателей наладил канал поставок и продажи оружия из мест, где идут активные боевые действия. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Задержали гражданина, когда он пытался продать противотанковый гранатомет за семь тысяч долларов. У него также изъяли два автомата Калашникова и патроны к ним.