Шалленберг: "Украина не может вступить в ЕС в ускоренном порядке"

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не может рассчитывать на полноправное членство в Евросоюз в ускоренном формате.

По словам главы внешнеполитического ведомства, официальные лица должны искать способы активизировать сотрудничество в рамках обычных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы заинтересованы в том, чтобы закрепить Украину в европейской семье. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия. Обсуждение членства Украины не может игнорировать чаяния других стран, в том числе Северной Македонии и Албании", — цитирует его слова общественное радио Германии.

Ранее временно-поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что украинское государство может вступить в военный блок без выполнения Плана действий по членству, потому как это не является обязательным условием.