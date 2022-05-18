Мирзаян: "Эрдоган пытается дрессировать союзников по НАТО и "доит Евросоюз"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается "дрессировать" союзников по альянсу НАТО и "доит Европейский Союз".

В этом уверен доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Геворг Мирзаян.

Так он прокомментировал протест Анкары против вступления Швеции и Финляндии в североатлантический Блок.

"Европа оказалась в цейтноте. Вроде как шведам и финнам обещали, процесс пошёл, с русскими уже поругались по этому поводу. А тут — раз! — встаёт Эрдоган и говорит: либо вы мне даёте на лапу, либо ничего не будет", — заявил Мирзаян.

Анкара выступила против членства Скандинавии в Альянсе, заявив, что Финляндия и Швеция "стали гостевым домом для террористических организаций". Речь идёт о запрещённых в Турции Рабочей партии Курдистана и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), представители которых получили убежище в этих странах.

Вступление в НАТО невозможно без согласия всех членов организации, поэтому позиция Турции блокирует возможность для Хельсинки и Стокгольма присоединиться к Альянсу.