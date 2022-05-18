Бужинский: требования Турции для одобрения Финляндии и Швеции в НАТО выполнимы

Ряд требований Турции из списка запросов Анкары по поводу вступления в НАТО Финляндии и Швеции могут быть выполнены, однако на другие условия власти США и ЕС не согласятся. Такое мнение высказал кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Эксперт считает, что турецкий лидер Реджэп Эрдоган выдвинул слишком много требований, и всё он не получит. Но что-то ему будут дать готовы.

Так, США принципиально не станут снимать санкции за покупку российских ПВО С-400, хотя эти системы не представляют никаких опасностей для американцев, заметил аналитик в беседе с РИА Новости.

Генерал запаса призвал "не фантазировать" по этому поводу, добавив, что только время покажет, насколько полно будут выполнены требования Турции.

Однако в целом условия Анкары для США и ЕС выполнимы, подчеркнул Бужинский.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, каким может быть ответ России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.