Кнутов: вступление Финляндие и Швеции в НАТО – вопрос решённый

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это всего лишь вопрос времени.

Эксперт отметил, что заявления этих скандинавских стран про их отношение к России расходится с делом.

"Финны и шведы говорят, что ничего не собираются менять в отношении нас. Но они участвуют во всех санкциях и их войска становятся войсками НАТО", — сказал Кнутов в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт считает, что нежелание Турции видеть Швецию и Финляндию в НАТО только немного отсрочит их вступление в Альянс, не более того.

"Правда, Турция пока противится, но я убежден, что в ближайшее время они станут странами НАТО. Это для нас серьезная угроза", — добавил Кнутов.

Эксперт отметил, что для самих шведов и финнов угрозы будет ещё больше, потому что Россия будет отвечать на их присоединение к альянсу "вдумчиво и серьёзно", направив свои ракеты на важные военные объекты Финляндии и Швеции.