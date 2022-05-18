Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за покушение на теракт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который делает возможным применение смертной казни в отношении граждан, которые совершили покушение на теракт. Согласно информации, формулировка в документе звучит как "исключительная мера".

Закон вступит в силу спустя 10 дней после подписания президентом страны, то есть 28 мая.

"Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего кодекса", — говорится на официальном правовом портале страны.

Так, согласно УК Белоруссии, смертную казнь могут применить в отношении лиц, которые совершили покушение на:

акт терроризма,

акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации,

акт международного терроризма,

акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля.