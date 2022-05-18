Клишас: бойцов "Азова"* нужно судить в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь

Боевики нацбатальона "Азов"* должны быть казнены на территории ДНР и ЛНР, в которых, в отличие от РФ, нет запрета на смертную казнь. Так считает член Совфеда РФ Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что за свои преступления против мирных жителей "азовцы"* должны ответить сполна.

"Всех неонацистов из "Азова" нужно судить за совершенные преступления в Донецкой и Луганской народных республиках, там, где они и совершали свои преступления. Отдельно хочу отметить, что запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей Стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств — ДНР и ЛНР не действует", — отметил Клишас.

Ранее для сдавшихся в плен из "Азовстали" украинских боевиков потребовали вернуть смертную казнь жители села Еленовка, где в данный момент содержатся "азовцы"*. Сельчане напомнили о множестве преступлений, совершённых этими людьми против мирных граждан, добавив, что боевики — "наёмники, больные люди", которых нельзя простить и для которых "смертная казнь будет лучшим вариантом".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

