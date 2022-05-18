Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони призвал страны не нагружать себя долгами из-за надежд на быстрое восстановление Украины. По его словам, этот процесс займёт очень продолжительное время и обойдётся "дорого".
Как подчеркнул комиссар, Европа движется к рецессии, долговые обязательства стран растут, а инфляция бьёт исторические рекорды.
"Страны с высоким уровнем долга не должны сейчас брать на себя долгосрочные расходы, которые постоянно ложатся бременем на национальный бюджет", — цитирует Джентилони WELT. — Мы продолжим очень внимательно следить за тем, чтобы страны ответственно обращались с деньгами".
Как подчеркнул комиссар, речь идёт о фонде реконструкции, который призван возместить странам расходы, связанные с украинским конфликтом.
"Мы уже выделили 100 миллиардов евро государствам-членам, и на сегодняшний день национальные правительства выполнили все обязательства и согласованные цели. Общий долг ЕС — это модель будущего", — резюмировал представитель Евросоюза.
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