Илон Маск о Байдене: президент США - пустой костюм, он ничего не решает

По мнению американского миллиардера Илона Маска, президент США Джо Байден бесполезен в роли лидера государства.

Маск считает, что занимавшие до Байдена пост хозяина Белого дома Дональд Трамп и Барак Обама были более сильными и успешными лидерами. В то же время Байден, по убеждению Маска, вообще ничего не решает, из-за чего гендиректор компании Tesla назвал американского президента "пустым костюмом".

"Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер. Путь к власти — это путь к телесуфлеру", — добавил Маск в беседе с FoxBusiness.

Ранее Байден, часто допускающий огрехи в своих публичных выступлениях, снова оконфузился, не сумев с первого раза произнести название своей собственной страны.

"Отраженными в сообществе Эй-Эй… Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах", — процитировал Байдена журналист Дмитрий Смирнов.