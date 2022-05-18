Чавушоглу: делегации Турции, России, Украины и ООН встретятся в ближайшие дни

Встреча делегаций РФ, Турции, Украины и ООН в рамках контактной группы по гуманитарным вопросам состоится в ближайшие дни. С таким заявлением выступил руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил, что группу предложил создать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы планируем встречу на техническом уровне в ближайшие дни", — приводит комментарий Чавушоглу телеканал TRT.

При этом место встречи делегаций пока не уточняется.

Министр иностранных дел Турции также добавил, что его страна в сложный исторический период стремится "к миру во всём мире". Он подчеркнул: Анкара всегда выстраивала путь к примирению "обиженных и несогласных государств", помогая им решать проблемы.

"Партнёры от Турции до Африки, от Ближнего Востока до Европы высоко оценивают нашу конструктивную роль в переговорном процессе", — заключил дипломат.