Встреча делегаций РФ, Турции, Украины и ООН в рамках контактной группы по гуманитарным вопросам состоится в ближайшие дни. С таким заявлением выступил руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Он напомнил, что группу предложил создать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Мы планируем встречу на техническом уровне в ближайшие дни", — приводит комментарий Чавушоглу телеканал TRT.
При этом место встречи делегаций пока не уточняется.
Министр иностранных дел Турции также добавил, что его страна в сложный исторический период стремится "к миру во всём мире". Он подчеркнул: Анкара всегда выстраивала путь к примирению "обиженных и несогласных государств", помогая им решать проблемы.
"Партнёры от Турции до Африки, от Ближнего Востока до Европы высоко оценивают нашу конструктивную роль в переговорном процессе", — заключил дипломат.
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