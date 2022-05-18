Временная поверенная США на Украине Кристина Квин дала первое интервью после возвращения в Киев. Она заявила, что американских войск на Украине не будет. Такова позиция Белого дома.
Квин также заявила, что США не наблюдают на данном этапе признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Она выразила надежду, что так будет и дальше.
По словам дипломата, Вашингтон продолжит поддерживать украинцев и согласится с любым решением Украины по завершению конфликта — на поле боя или в результате переговоров.
В Америке понимают, что санкции не смогли остановить планы Владимира Путина, однако убеждены, что они оказывают влияние, и по крайней мере сдерживают его, заключила Квин в интервью "24 каналу".
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