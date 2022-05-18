Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что скептически настроен в отношении быстрого урегулирования конфликта на Украине. Как подчеркнул немецкий политик, именно поэтому Незалежную нужно "втянуть" в НАТО.
Кроме того, по мнению Ишингера, кроме членства Украины в Североатлантическом альянсе, ситуацию может "стабилизировать" и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
"Цель сейчас должна быть: продолжать препятствовать реализации целей России. И помогите Украине успешно защитить свои границы и своё существование", — цитирует немецкого политика WELT. — "Русским не стоит опасаться, что НАТО пересечёт финскую границу".
По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности, "втянув" Украину в НАТО, страна сможет реализовать своё право "на оборону".
"В конце концов, НАТО — это оборонительный союз", — резюмировал политик.
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