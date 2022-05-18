Немецкий эксперт по безопасности Ишингер: "Важно втянуть Украину в НАТО"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что скептически настроен в отношении быстрого урегулирования конфликта на Украине. Как подчеркнул немецкий политик, именно поэтому Незалежную нужно "втянуть" в НАТО.

Кроме того, по мнению Ишингера, кроме членства Украины в Североатлантическом альянсе, ситуацию может "стабилизировать" и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

"Цель сейчас должна быть: продолжать препятствовать реализации целей России. И помогите Украине успешно защитить свои границы и своё существование", — цитирует немецкого политика WELT. — "Русским не стоит опасаться, что НАТО пересечёт финскую границу".

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности, "втянув" Украину в НАТО, страна сможет реализовать своё право "на оборону".

"В конце концов, НАТО — это оборонительный союз", — резюмировал политик.