Посольство США в Москве намерено выделить 250 тысяч долларов на каждый из проектов в рамках программы по "укреплению связей" с гражданами России. Согласно информации, кроме того, американские власти хотят донести до россиян "свои ценности".
Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо, чтобы предотвратить разрыв контактов с россиянами, что не соответствует "долгосрочным интересам" США.
"Отдел печати и культуры (Посольства США. — Прим.ред.) в Москве рассмотрит предложения о реализации проектов, направленных на укрепление связей и взаимопонимания между американцами и россиянами посредством конкретных проявлений сотрудничества между ними", — цитирует выдержку из проекта RT.
Согласно информации, кроме "укрепления связей", посольство ожидает и предложения по реализации проектов, направленных на "пониманию американских ценностей демократии, свободы выражения мнений и открытости общества".
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