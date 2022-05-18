Эксперт РАН Конопляник: США хотят устранить Россию с энергетической карты Европы

США планируют вытеснить РФ с энергетической карты Европы и ослабить ЕС за счёт подорожания энергоресурсов. Об этом заявил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.

По его словам, американцам выгоднее поставлять сниженный природный газ (СПГ) в Европу, чем в Азию. Он отметил, что большая часть заводов США по снижению сланцевого газа находится на побережье Мексиканского залива, откуда открывается прямой и короткий путь в европейские страны.

Однако специалист убеждён: СПГ из США проигрывает конкуренцию российскому трубопроводному газу.

"Значит, нужно убрать этого самого крупного и дешёвого поставщика, тогда цены в Европе поднимутся и продажи СПГ США в ЕС будут рентабельны. Поэтому первая задача — устранить Россию с энергетической карты Европы", — сказал Конопляник в интервью РИА Новости.

Вторая цель США, пояснил эксперт, состоит в том, чтобы убрать экономического конкурента в лице Евросоюза с мировой арены. Он подчеркнул: такая политика Штатов приведёт к формированию извне внутренних проблем ЕС.

Конопляник предположил, что новая волна беженцев придёт в Европу на фоне надвигающегося продовольственного кризиса.