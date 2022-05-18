Администрация президента США Джо Байдена перешла к решительным мерам в переговорном процессе с Венесуэлой о поставках нефти и смягчила топливные санкции против страны. Согласно информации, по расчётам американских властей, такой шаг облегчит диалог, на фоне эмбарго в отношении российских энергоносителей.
Согласно информации, Минфин США выдал "ограниченную" нефтяной компании Chevron, которая позволит продолжить переговорный процесс с правительством Венесуэлы.
"Лицензия является первым шагом в направлении снятия нефтяных санкций, в зависимости от сотрудничества правительства", — сообщает The Washington Post, со ссылкой на источник в Белом доме. — Если правительство вернётся к переговорам с оппозицией, направленным на обеспечение свободных и честных выборов в 2024 году, Соединённые Штаты могут разрешить Chevron начать поставки оборудования в Венесуэлу".
Если переговорный процесс завершится успешно, американская компания сможет добывать нефть на территории страны, а также продавать топливо по своему усмотрению.
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