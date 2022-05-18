WP: Байден начал ослаблять санкции на венесуэльскую нефть из-за РФ

Администрация президента США Джо Байдена перешла к решительным мерам в переговорном процессе с Венесуэлой о поставках нефти и смягчила топливные санкции против страны. Согласно информации, по расчётам американских властей, такой шаг облегчит диалог, на фоне эмбарго в отношении российских энергоносителей.

Согласно информации, Минфин США выдал "ограниченную" нефтяной компании Chevron, которая позволит продолжить переговорный процесс с правительством Венесуэлы.

"Лицензия является первым шагом в направлении снятия нефтяных санкций, в зависимости от сотрудничества правительства", — сообщает The Washington Post, со ссылкой на источник в Белом доме. — Если правительство вернётся к переговорам с оппозицией, направленным на обеспечение свободных и честных выборов в 2024 году, Соединённые Штаты могут разрешить Chevron начать поставки оборудования в Венесуэлу".

Если переговорный процесс завершится успешно, американская компания сможет добывать нефть на территории страны, а также продавать топливо по своему усмотрению.