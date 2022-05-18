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Автор Екатерина Широкова

Global Times: Запад занимается "мародёрством", прикрываясь помощью Украине

Мир

Западные лидеры, которые слишком пекутся о поставках пшеницы с Украины, делают это из собственной выгоды, заявили китайские аналитики. Пока Незалежная погрязла в кризисе, Европа "мародёрствует" в и без того ослабленной стране.

Global Times: Запад занимается "мародёрством", прикрываясь помощью Украине

По мнению аналитиков, цель "освобождения из блокады" украинской пшеницы — это закуп зерновых по смешным ценам, чтобы обеспечить собственные страны продовольствием.

"Помогая Украине "освободить свою пшеницу", некоторые западные страны пытаются решить проблему нехватки продовольствия. Они могут воспользоваться несчастьем Украины, чтобы купить больше еды по относительно более низким ценам. Такой тип "мародёрства" показывает, что Запад эгоистичен", — считают аналитики Global Times.

В частности, речь идёт о недавнем заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли. Министр предложила "помощь" Украине в налаживании логистических цепочек для поставок зерновых, а также предоставить грузовые суда, которые бы доставили урожай в порты Канады.

Как подчеркнули аналитики, в первую очередь инициаторами глобального продовольственного кризиса стали ЕС и США, а теперь они пытаются вывезти с Украины "остатки".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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