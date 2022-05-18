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Автор Екатерина Широкова

Экс-шпион Пиллар: развязанная США холодная война с РФ сулит "мрачный результат"

Мир

США инициировали кризис, который можно сравнить с "новой холодной войной" с Россией, однако, ни победителей, ни проигравших в ней не будет, заявил ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар.

Экс-шпион Пиллар: развязанная США холодная война с РФ сулит "мрачный результат"

Как подчеркнул Пиллар, заявления Белого дома о целенаправленном "ослаблении" России создают проблемы для самих Штатов. По мнению экс-разведчика, Вашингтон таким образом только подтверждает опасения Москвы угроз с Запада, о которых говорится давно.

"По сути дела, Соединённые Штаты объявили новую холодную войну России", — написал Пиллар в колонке для The National Interest. — Новая холодная война с Россией во многом противоречила бы интересам США и международной безопасности в целом. Это будет иметь неблагоприятные последствия для военных бюджетов, постоянного риска перерастания кризисов в перестрелки".

Как подчеркнул аналитик, кроме прочего, шаги США значительно мешают мирному урегулированию конфликта на Украине. Что может грозить огромными финансовыми потерями для всего мира.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина
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