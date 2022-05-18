Немцы высмеяли попытки EC обойти свои санкции против РФ: помой, да не промокни

После введения антироссийских санкций и указа президента России Владимира Путина о расчёте за газ в рублях, страны Евросоюза начали активно обсуждать способ оплаты за голубое топливо. По мнению немецких аналитиков, чтобы решить этот вопрос, лидерам ЕС придётся выработать механизм, который бы не шёл вразрез ограничениям.

Статья на эту тему, которую опубликовало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, не осталась без внимания комментаторов, которые назвали попытки ЕС "хоть как-то" договориться с Россией "ухищрениями" и желанием обойти свои же санкции.

"Если ЕС вводит санкции, которые затем обходят с согласия ЕС, какой в ​​этом смысл? Путин продолжит поставлять газ и нефть только в том случае, если у него появятся деньги, с которыми он сможет что-то сделать. Это очень типично для наших политиков: помой, да не промокни", — заявил читатель Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Другой комментатор счёл изначальное решение ЕС ввести рестрикции, как минимум глупым.

"Это довольно смешно. ЕС ввёл политические санкции и теперь пытается их обойти с помощью банковских уловок. Это делает санкции малоэффективными", — написал пользователь. "Здесь видно, у кого преимущество. И это не ЕС", — резюмировал ещё один комментатор.