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Автор Игорь Рябов

В Китае обвинили НАТО в "новой волне безумия"

Мир

Китайское издание "Хуаньцю шибао" назвало планы Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс "новой волной безумия" НАТО.

В Китае обвинили НАТО в "новой волне безумия"

По словам авторов материала, новое расширение альянса на север направлено против России, которая после членства Финляндии и Швеции в НАТО окажется в кольце недружественных стран. Запад пытается вытеснить РФ из Европы, считают журналисты.

Издание напомнило, что НАТО — продукт холодной войны, и вступление в альянс скандинавских стран станет "новой волной безумия". Авторы статьи отмечают, что Западу не удалось навязать всем свою экономическую доктрину. Экспансия демократических ценностей помогала США и ЕС верить в миф о "западоцентризме", однако эта глобализация потерпела крах. Североатлантический альянс перешёл к поиску врагов, фабрикации угроз и уничтожению чужаков.

Легитимность НАТО базируется на создании условных врагов, однако Организация так и не сумела избежать логики "кто сильнее, тот и прав", подчёркивается в статье "Хуаньцю шибао".

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Финляндия и Швеция допустили отказ от нейтрального статуса и объявили курс на вступление в НАТО. Министерство иностранных дел РФ пообещало дать "военно-технический ответ", а первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что при таком сценарии эти скандинавские страны могут стать возможными целями для российской армии.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато швеция финляндия
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