Литовкин: если НАТО уничтожил крейсер "Москва", то надо нанести ответный удар

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что если ракеты НАТО уничтожили крейсер "Москва", то надо нанести ответный удар по тому месту, откуда пришли натовские ракеты.

После пожара на крейсере "Москва" официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передавали Киеву координаты корабля. По версии Кирби, у Киева есть свои разведданные.

Литовкин отметил, что проблема заключается в том, что в Сети гуляет версия, что якобы удар ракетой НАТО был нанесён с территории Одесской области, а самолёты НАТО границы не пересекали.

В Минобороны РФ заявили, что крейсер "Москва" потерпел крушение из-за пожара, который начался от детонации боезапаса, а впоследствии затонул при буксировке в шторм. В ходе происшествия 27 членов экипажа пропали без вести, один погиб, а 396 военнослужащих были эвакуированы.

"Поэтому эта задача сложная. Мы сейчас можем комментировать только слухи и предположения. Нужны твердые доказательства", — заявил Литовкин в интервью "Украине.ру".