Турция выдвинула требования в обмен на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара выдвинула ряд требований в обмен на одобрение вступления скандинавских стран — Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники в правительстве Турции.

Среди условий:

отмена эмбарго на поставки оружия, которые Швеция, Финляндия и некоторые страны Евросоюза ввели в 2019 году в ответ на турецкое вторжение в Сирию;

признание Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и других подобных организаций террористическими;

включение Турции в программу американских истребителей F-35;

снятие санкций за закупку российских ЗРК С-400.

Аналитики предсказывали такое поведение Анкары: они будут торговаться, для них это крупная сделка.

Ранее в Госдепортаменте США заявили, что Турция не предъявляла никаких конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на членство в Альянсе.