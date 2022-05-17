Анкара выдвинула ряд требований в обмен на одобрение вступления скандинавских стран — Швеции и Финляндии в НАТО.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники в правительстве Турции.
Среди условий:
Аналитики предсказывали такое поведение Анкары: они будут торговаться, для них это крупная сделка.
Ранее в Госдепортаменте США заявили, что Турция не предъявляла никаких конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на членство в Альянсе.
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