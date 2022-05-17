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Автор Юлиана Смирнова

Литовкин: ВС РФ могут уничтожить укрепрайоны ВС Украины различным оружием

Мир

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ВС РФ могут уничтожить укрепрайоны ВСУ различным оружием.

Литовкин: ВС РФ могут уничтожить укрепрайоны ВС Украины различным оружием

По словам Литовкина, на вооружении у ВС РФ есть множество видов оружия, которые можно использовать для штурма укрепрайонов ВСУ в Донбассе. В их число входят: самолеты, артиллерия, гранатометы, тяжелые огнеметные системы, термобарическое оружие и многое другое.

Литовкин отметил, что у защитников подземных городов нет такого разнообразия оружия. По его мнению, люди, которые находятся под землёй, понимают, что у них два выхода — тюрьма или земля, поэтому они будут защищать свою жизнь до последнего. У тех, кто их штурмует, есть чем рисковать.

"Поэтому этот штурм несрочный. Мы можем подождать. Пусть они посидят под землей, друг друга поедят", — заявил Литовкин в интервью "Украине.ру".

Он добавил, что необходимо изолировать подземных защитников Украины так, чтобы они не смогли выбраться. Если ВС РФ будут контролировать все выходы, то проблема, по версии Литовкина, будет решена быстрее.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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