Байден высказался о превосходстве белых: "В Америке зло не победит"

Президент США Джозеф Байден прокомментировал теракт в Буффало на расовой почве.

18-летний гражданин Америки по имени Джендрон в середине мая в супермаркете убил 10 человек — почти все его жертвы афроамериканцы. Перед совершением преступление местный житель опубликовал ультраправый манифест.

Байден сделал несколько заявлений по поводу происшедшего:

Молчание по поводу превосходства белых — это соучастие;

Теория превосходства белых — это яд.

"В Америке зло не победит, я обещаю вам. Ненависть не победит. И за превосходством белых не будет последнего слова", — заверил Байден.

Ранее немцы обвинили в расизме свою соотечественницу, политолога Флоренс Гауб, которая в ток-шоу заявила, что не считает русских полноценными "европейцами", несмотря на "внешнее сходство".