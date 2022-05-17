Президент США Джозеф Байден прокомментировал теракт в Буффало на расовой почве.
18-летний гражданин Америки по имени Джендрон в середине мая в супермаркете убил 10 человек — почти все его жертвы афроамериканцы. Перед совершением преступление местный житель опубликовал ультраправый манифест.
Байден сделал несколько заявлений по поводу происшедшего:
"В Америке зло не победит, я обещаю вам. Ненависть не победит. И за превосходством белых не будет последнего слова", — заверил Байден.
Ранее немцы обвинили в расизме свою соотечественницу, политолога Флоренс Гауб, которая в ток-шоу заявила, что не считает русских полноценными "европейцами", несмотря на "внешнее сходство".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".