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Байден высказался о превосходстве белых: "В Америке зло не победит"
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Автор Елена Былкина

Байден высказался о превосходстве белых: "В Америке зло не победит"

Мир

Президент США Джозеф Байден прокомментировал теракт в Буффало на расовой почве.

18-летний гражданин Америки по имени Джендрон в середине мая в супермаркете убил 10 человек — почти все его жертвы афроамериканцы. Перед совершением преступление местный житель опубликовал ультраправый манифест.

Байден сделал несколько заявлений по поводу происшедшего:

  • Молчание по поводу превосходства белых — это соучастие;
  • Теория превосходства белых — это яд.

"В Америке зло не победит, я обещаю вам. Ненависть не победит. И за превосходством белых не будет последнего слова", — заверил Байден.

Ранее немцы обвинили в расизме свою соотечественницу, политолога Флоренс Гауб, которая в ток-шоу заявила, что не считает русских полноценными "европейцами", несмотря на "внешнее сходство".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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