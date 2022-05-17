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Автор Камиль Джабраилов

На сторону ДНР перешли 15 украинских военных

Мир

На сторону бойцов Донецкой народной республики перешли 15 украинских военнослужащих, добровольно сложивших оружие. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

В ней уточнили, что речь идёт о десяти служащих сухопутных войск и пяти десантниках.

"Пять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и десять военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР", — говорится в сообщении.

В милиции добавили, что за минувшие сутки удалось уничтожить 29 украинских боевиков, восемь огневых точек и несколько единиц бронетехники, а также захватить самоходную артиллерийскую установку, бронемашину и полевой артиллерийский склад.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
днр
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