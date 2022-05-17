Эстония обвинила Захарову в "атаке" на премьера из-за поста о прадеде Каллас

МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Владимира Липаева после высказываний официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой о националистическом прошлом прадеда премьер-министра прибалтийской страны Каи Каллас. Об этом сообщает пресс-служба эстонского министерства иностранных дел.

Там назвали слова Захаровой "грубыми" и заявили, что она "лично атаковала премьер-министра Каллас".

В МИД Эстонии с Липаевым встретился вице-канцлер Рейн Таммсаар, который призвал Москву "воздерживаться от личных атак".

"Он призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми", — говорится в сообщении МИД.

Ранее Захарова в соцсетях опубликовала пост, в котором сообщила, что прадед Каллас Эдуард Альвер возглавлял националистическое формирование "Кайтселийт", причастное к массовым убийствам евреев в Эстонии.