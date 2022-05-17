В США назвали Турцию "троянским конём" и предложили ввести против неё санкции

В США назвали Турцию "троянским конём" внутри НАТО, а также потребовали ввести против неё санкции из-за препятствования Анкары вхождению в альянс Швеции и Финляндии. Об этом написал обозреватель портала 19Fortyfive Майкл Рубин.

Он отметил, что исключить Турцию из Североатлантического альянса не представляется возможным, так как Анкара может блокировать любые инициативы внутри блока в качестве члена.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может заблокировать любые попытки вытеснить Анкару. По сути, малоазиатское государство стало троянским конём", — заявил американский колумнист.

Рубин подчеркнул, что позиции Турции и США расходятся по многим вопросам, поэтому в отношении Анкары необходимо ввести ряд санкций, в том числе экономических.

"Альтернативой была бы тактика принуждения", — предположил он.

Конкретизируя своё предложение, обозреватель заявил о возможности запрета на совершение полётов в страны НАТО для авиакомпании Turkish Airlines, ужесточения тарифной политики в отношении турецкой продукции и закрытия доступа к разведданным Североатлантического альянса.

Ранее Эрдоган заявил, что выступит против вступления в НАТО Финляндии и Швеции, так как эти государства поддерживают организации, которые Анкара считает террористическими.