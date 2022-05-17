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Автор Евгения Васильева

Депутат Бутина: СГБМ не сможет решать проблемы без РФ, придётся к ней обратиться

Мир

Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Мария Бутина в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала решение российских властей выйти из Совета государств Балтийского моря.

Депутат Бутина: СГБМ не сможет решать проблемы без РФ, придётся к ней обратиться

"Сотрудничество в рамках этого института осложнялось наличием у северных стран плохо скрываемого страха перед "российской угрозой": Латвия, Литва и Эстония говорят о "советской оккупации", а Швеция до сих пор не может побороть "полтавский синдром", хотя с ними мы не воевали уже более двухсот лет. Стоит напомнить: со времён Петра Великого Россия является балтийской державой и присутствует в регионе, но захватывать никого не планирует. С выходом России из организации присутствие нашей страны в регионе никуда не денется, она по-прежнему является важным игроком, с которым придётся считаться и вести диалог на равных", — сказала депутат.

По её словам, Москву вынудили прекратить работу в одном из центральных звеньев механизма регионального сотрудничества. Однако Россия готова решать проблемы со всеми заинтересованными участниками, подчеркнула парламентарий.

"Если учесть, что украинская проблематика никак не соотносится с компетенцией СГБМ, можно смело предположить, что рано или поздно члены организации обратятся к России, без которой невозможно продуктивное решение остро стоящих перед регионом проблем в области гуманитарного сотрудничества, безопасности, торговли", — заключила член ГД.

Ранее российские дипломаты сообщили, что РФ официально выходит из Совета государств Балтийского моря.

"Прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал", — написали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы литва швеция россия латвия эстония мария бутина балтийское море
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