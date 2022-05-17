EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

Военный политолог: "Киев оборвал переговоры с Москвой по указке США"

Мир

Мирные переговоры между Россией и Украиной были прекращены Киевом по указке США, выразил уверенность в беседе с Pravda. Ru эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя заявление МИД РФ об остановке переговорного процесса.

Военный политолог: "Киев оборвал переговоры с Москвой по указке США"

По его словам, Белому дому выгодно максимальное затягивание во времени украинского конфликта.

"Я глубоко убежден, что переговоры оборвались по указке из Вашингтона. США дали команду затягивать конфликт, и одним из важнейших элементов затягивания конфликта стало прекращение переговоров", — сказал Кошкин.

Он напомнил, что переговорный процесс был остановлен после встречи в Стамбуле, когда украинская сторона фактически отказалась от тех положений, которые уже были зафиксированы документально.

"Киевская команда показала высшую степень недоговороспособности", — отметил эксперт.

По мнению Кошкина, Москва создала все условия для ведения мирных переговоров, приостанавливала спецоперацию для выхода мирных граждан по гуманитарным коридорам. Однако украинская сторона даже не информировала о такой возможности своё население.

"Мы столкнулись с высшей степенью непорядочности в дипломатической сфере", — резюмировал собеседник Pravda. Ru.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что между Москвой и Киевом в настоящее время не ведутся переговоры "ни в каком виде".

"Переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", — сказал он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина андрей кошкин
Sberbank
Новости
Колонна с боевиками "Азова"* в сопровождении БТР покидает Мариуполь
В США назвали Турцию "троянским конём" и предложили ввести против неё санкции
Марина Овсянникова пожаловалась на жизнь за рубежом: "Я осталась бомжом"
Джордж Буш призвал Вована и Лексуса уничтожить как можно больше русских
СВР РФ: США тренируют террористов ИГИЛ* в Сирии и отправляют их на Украину
Военный политолог: "Киев оборвал переговоры с Москвой по указке США"
Три топ-менеджера Сбербанка уволились из компании
ВСУ потеряла около 100 человек при безуспешной атаке в Запорожье
Депутат Бутина: СГБМ не сможет решать проблемы без РФ, придётся к ней обратиться
Симоньян о судьбе эвакуированных с "Азовстали": Прибыли в российский ФСИН
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Любовь Степушова Латинская Америка не даст США разрушить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Засекреченное дело: банда-прототип "Чёрной кошки" состояла из ударников труда Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Дело трёх женщин: первый самиздат СССР Дмитрий Соколов
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Последние материалы
СВР РФ: США тренируют террористов ИГИЛ* в Сирии и отправляют их на Украину
Засекреченное дело: банда-прототип "Чёрной кошки" состояла из ударников труда
Военный политолог: "Киев оборвал переговоры с Москвой по указке США"
Три топ-менеджера Сбербанка уволились из компании
ВСУ потеряла около 100 человек при безуспешной атаке в Запорожье
Депутат Бутина: СГБМ не сможет решать проблемы без РФ, придётся к ней обратиться
Дело трёх женщин: первый самиздат СССР
Симоньян о судьбе эвакуированных с "Азовстали": Прибыли в российский ФСИН
Экономист не ожидает дальнейшего укрепления рубля до конца мая
Время дорогих ресурсов играет в пользу России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников