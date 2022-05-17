Военный политолог: "Киев оборвал переговоры с Москвой по указке США"

Мирные переговоры между Россией и Украиной были прекращены Киевом по указке США, выразил уверенность в беседе с Pravda. Ru эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя заявление МИД РФ об остановке переговорного процесса.

По его словам, Белому дому выгодно максимальное затягивание во времени украинского конфликта.

"Я глубоко убежден, что переговоры оборвались по указке из Вашингтона. США дали команду затягивать конфликт, и одним из важнейших элементов затягивания конфликта стало прекращение переговоров", — сказал Кошкин.

Он напомнил, что переговорный процесс был остановлен после встречи в Стамбуле, когда украинская сторона фактически отказалась от тех положений, которые уже были зафиксированы документально.

"Киевская команда показала высшую степень недоговороспособности", — отметил эксперт.

По мнению Кошкина, Москва создала все условия для ведения мирных переговоров, приостанавливала спецоперацию для выхода мирных граждан по гуманитарным коридорам. Однако украинская сторона даже не информировала о такой возможности своё население.

"Мы столкнулись с высшей степенью непорядочности в дипломатической сфере", — резюмировал собеседник Pravda. Ru.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что между Москвой и Киевом в настоящее время не ведутся переговоры "ни в каком виде".

"Переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса", — сказал он.