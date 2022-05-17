Военкор Стешин: "Раненым азовцам оставалось жить до воскресенья"

Российский журналист, корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщил, что раненым украинским военным на заводе "Азовсталь" в Мариуполе оставалось жить до воскресенья, 22 мая.

"Азовцы хоть и хорохорились, говорили, что могли сидеть до нового года играть в Сounter Strike, но судя по виду раненых, жить им оставалось до воскресенья", — рассказал он.

Стешин добавил, что украинский военный по имени Дмитрий сообщил ему, что на "Азовстали" находятся гораздо больше бойцов ВСУ, чем цифра, которая была заявлена ними раньше.

"Вы офигеете, когда узнаете, сколько нас там", — сказал солдат украинской армии.

Ранее военный корреспондент RT Игорь Жданов проинформировал, что у металлургического комбината "Азовсталь" сейчас собраны десятки автобусов, военная полиция, ВАИ, много военной техники. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Сдача боевиков "Азова"* предстоит масштабная.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.