Председатель молдавского парламента Игорь Гросу сообщил о необходимости политической дискуссии по вопросу членства страны в Содружестве Независимых Государств. Мероприятия должны состояться после военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, отметил политик.
"Продолжим ли мы быть частью этой организации или же нет, я считаю, что нам нужно провести политическую дискуссию. Стоит тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы", — сказал спикер парламента Молдавии, передаёт "Молдова".
Как подчеркнул Гросу, Кишинёву необходимо переориентировать экспорт на рынок Европы. По данным чиновника, 70% товаров Молдавия отправляет Евросоюзу.
Также политик отметил, что власти не могут проводить мероприятия СНГ на территории страны. Как напомнил председатель парламента, в регионе идут боевые действия.
Ранее Евросоюз испугался, что Москва решит начать военную миссию в Молдавии и Грузии. Об этом рассказал руководитель Военного комитета ЕС Клаудио Грациано.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".