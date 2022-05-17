Власти Молдавии обсудят возможность выхода из СНГ после спецоперации на Украине

Председатель молдавского парламента Игорь Гросу сообщил о необходимости политической дискуссии по вопросу членства страны в Содружестве Независимых Государств. Мероприятия должны состояться после военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, отметил политик.

"Продолжим ли мы быть частью этой организации или же нет, я считаю, что нам нужно провести политическую дискуссию. Стоит тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы", — сказал спикер парламента Молдавии, передаёт "Молдова".

Как подчеркнул Гросу, Кишинёву необходимо переориентировать экспорт на рынок Европы. По данным чиновника, 70% товаров Молдавия отправляет Евросоюзу.

Также политик отметил, что власти не могут проводить мероприятия СНГ на территории страны. Как напомнил председатель парламента, в регионе идут боевые действия.

Ранее Евросоюз испугался, что Москва решит начать военную миссию в Молдавии и Грузии. Об этом рассказал руководитель Военного комитета ЕС Клаудио Грациано.