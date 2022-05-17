В Рубежном бойцы НМ ЛНР обследовали подземные укрепления ВСУ на заводе "Заря"

Бойцы Народной милиции ЛНР обследовали подземные укрепления ВСУ на заводе "Заря" в Рубежном, которые на протяжении долгого времени были надёжной базой для боевиков ВСУ и наёмников из США.

По словам представителей пресс-службы НМ ЛНР, завод работал на гособоронзаказ и производил взрывчатку, огромные запасы тратила и кислот. В случае подрыва это грозило бы катастрофой не только для Луганской народной республики, но также пострадали бы и соседние территории.

"Но благодаря инженерно-сапёрным подразделениям НМ ЛНР, которые провели проверку и разминирование объектов, катастрофы удалось избежать. Предприятие оставалось последним оплотом обороны украинских националистов из батальона "Айдар"* и "Азов"*, а также иностранных наёмников, которых Вашингтон и его союзники снабжают новыми видами вооружения и боеприпасами", — заявили в пресс-службе НМ ЛНР.

Отступая, боевики оставили после себя множество вещей: противогазы, сухпайки, форму, боеприпасы и др.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ