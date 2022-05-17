Бойцы Народной милиции ЛНР обследовали подземные укрепления ВСУ на заводе "Заря" в Рубежном, которые на протяжении долгого времени были надёжной базой для боевиков ВСУ и наёмников из США.
По словам представителей пресс-службы НМ ЛНР, завод работал на гособоронзаказ и производил взрывчатку, огромные запасы тратила и кислот. В случае подрыва это грозило бы катастрофой не только для Луганской народной республики, но также пострадали бы и соседние территории.
"Но благодаря инженерно-сапёрным подразделениям НМ ЛНР, которые провели проверку и разминирование объектов, катастрофы удалось избежать. Предприятие оставалось последним оплотом обороны украинских националистов из батальона "Айдар"* и "Азов"*, а также иностранных наёмников, которых Вашингтон и его союзники снабжают новыми видами вооружения и боеприпасами", — заявили в пресс-службе НМ ЛНР.
Отступая, боевики оставили после себя множество вещей: противогазы, сухпайки, форму, боеприпасы и др.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".