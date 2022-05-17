Le Monde: Калининград стал проблемой для НАТО

Российский город Калининград расположен в самом сердце НАТО и является ядерным форпостом РФ и представляет большую опасность для Североатлантического альянса, сообщает газета Le Monde.

Автор материала рассказал, что ещё Советский Союз сделал из Калининградской области военную крепость для защиты от НАТО. В 2016 году России усилила регион, заменив устаревшие ракетные комплексы "Точка" на "Искандеры". Также в области появились береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Редут" — до 450 километров. Первые имеют дальность до 300 километров, вторые — до 450 километров. Также Калининград охраняют истребители МиГ-31К, на борту которых находятся гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По словам автора, Россия надёжно защитила Калининград и держит НАТО "на расстоянии от российской части балтийского региона".

Европейские страны опасаются, что ракеты "Кинжалы", которые способны преодолевать на расстояние в 2400 километров, могут угрожать почти всем столицам Европы. Если Россия вступит в конфликт с Североатлантическим альянсом, то сможет уничтожить инфраструктуру НАТО и перекрыть доступ к Балтийскому морю с юга, отметил журналист.