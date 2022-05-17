Илон Маск негативно оценил политику Байдена и похвалил Трампа

Создатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал работу американского лидера Джозефа Байдена. По мнению бизнесмена, настоящим руководителем страны можно назвать человека, который "контролирует телесуфлёр".

"Путь к власти — это путь к телесуфлёру", — подчеркнул Маск, слова которого приводит Fox.

По словам предпринимателя, Белый дом во время правления нынешнего президента не добился успехов. При этом в ходе деятельности экс-главы Штатов Дональда Трампа администрация действовала эффективно, отметил миллиардер.

Вместе с этим Маск сказал, что демократами руководят профсоюзы и судебные юристы. Из-за их влияния политики вводят меры в ущерб гражданам, добавил бизнесмен.

Также предприниматель назвал причину взрывного роста инфляции в США. Как объяснил миллиардер, американские власти напечатали слишком много денег.

"Очевидно, что вы не способны просто создавать деньги", — отметил Маск.

Ранее он пообещал вернуть Трампу аккаунт в Twitter*. Это случится, если бизнесмен приобретёт корпорацию.

* - заблокирован РКН за невыполнение требований российского законодательства.