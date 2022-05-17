Создатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал работу американского лидера Джозефа Байдена. По мнению бизнесмена, настоящим руководителем страны можно назвать человека, который "контролирует телесуфлёр".
"Путь к власти — это путь к телесуфлёру", — подчеркнул Маск, слова которого приводит Fox.
По словам предпринимателя, Белый дом во время правления нынешнего президента не добился успехов. При этом в ходе деятельности экс-главы Штатов Дональда Трампа администрация действовала эффективно, отметил миллиардер.
Вместе с этим Маск сказал, что демократами руководят профсоюзы и судебные юристы. Из-за их влияния политики вводят меры в ущерб гражданам, добавил бизнесмен.
Также предприниматель назвал причину взрывного роста инфляции в США. Как объяснил миллиардер, американские власти напечатали слишком много денег.
"Очевидно, что вы не способны просто создавать деньги", — отметил Маск.
Ранее он пообещал вернуть Трампу аккаунт в Twitter*. Это случится, если бизнесмен приобретёт корпорацию.
* - заблокирован РКН за невыполнение требований российского законодательства.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".