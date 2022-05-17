Из-за "ужасных русских" в Италии появилась новая традиция

В солнечной и жизнерадостной Испании появилась новая традиция. Каждый понедельник новой недели в стране повышают цену на электроэнергию.

Об этом сообщает газета Elmundo со ссылкой на Иберийского оператора регионального рынка электроэнергии (OMIE):

"Цена на электроэнергию на одном из оптовых рынков Испании выросла более чем на 53% и составила 195,23 евро за мегаватт-час (МВтч)".

Происходит это, по версии испанского издания, из-за событий на Украине. Точнее, рост цен на коммунальные нужны вызван санкциями в отношении российских энергоносителей. Но испытав "на собственной шкуре" (точнее, на кошельках испанцев) последствия этих самых санкций, отказываться от них власти страны не намерены. В самом деле, разве важно, насколько сильно эти новые "традиции" вредят гражданам страны, если они — демократичные? И самое главное: виновника ухудшения качества жизни граждан страны искать не надо — это "ужасные" русские.