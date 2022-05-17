Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами

Глава Луганска Манолис Пилавов и прибывший в Донбасс мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписали соглашение о побратимстве городов.

Отмечается, что данный документ стал первым официальным соглашением о побратимстве, подписанным администрацией столицы Республики с начала военных действий в 2014 году.

По словам Пилавова, именно проведение специальной военной операции на Украине позволило луганчанам почувствовать себя частью Российской Федерации.

"То, что мы сегодня подписали договор о сотрудничестве, является тому подтверждением", — подчеркнул он.

Напомним, мобильные операторы ДНР и ЛНР с 7 мая перешли на телефонный код Российской Федерации "+7".