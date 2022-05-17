EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Итальянцы подрались в эфире телешоу из-за "отмены" русской культуры

Мир

Нешуточные страсти разгорелись в прямом эфире телешоу на итальянском канале Tgcom24. Приглашённые в студию программы Maurizio Costanzo Show эксперты сначала эмоционально спорили, а потом и вовсе пустились в рукопашную — они не сошлись во мнениях об "отмене" русской культуры.

Итальянцы подрались в эфире телешоу из-за "отмены" русской культуры

Арт-критик Витторио Згарби заявил:

"Если певцу или дирижеру нельзя в Италию, только потому что он из России, или не допускают российского спортсмена, то это форма фашизма со стороны Запада. Это недопустимо! Это люди, у которых есть достоинство и любовь к искусству! Их нужно защищать! Всегда, до самого конца!"

С ним не согласился журналист Джампьеро Мугини. После чего и случилась потасовка, сопровождаемая непереводимой игрой слов.

Напомним, что запрет на исполнение произведений русских классиков и выступления российских артистов — часть санкций "за Украину". О том, что это полная дичь, ранее уже говорили многие политики и деятели культуры в Европе. Например, британский музыкант Питер Сейврайт:

Пианист Питер Сейврайт: отменяя культуру, Запад демонстрирует невежество

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы италия
Sberbank
Новости
Экс-депутат Рады Кива предрёк эффект домино после сдачи в плен бойцов "Азова"*
Врачи напомнили о необходимости обследования перед поездкой в санаторий
Глава Минкульта Румынии Ромашкану: "Евровидение" нуждается в перезагрузке
Леонков объяснил, что ждёт пленных боевиков "Азова"*: менять их не будут
Политолог: Эрдоган заставит НАТО выдать террористов и поставить самолёты США
Песков ответил на вопрос о преемнике Жириновского на посту лидера ЛДПР
Итальянцы подрались в эфире телешоу из-за "отмены" русской культуры
Из-за сдачи "Азова"* Киев запустил серию информационных атак
Шольц и Зеленский назвали условия мирного урегулирования: вывод российских войск
Экс-депутат Кива рассказал о казнённых на Украине противниках нацизма
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Любовь Степушова США решили санкционировать пол-Африки за сотрудничество с Россией Любовь Степушова Людмила Черткова Россия спасает Украину от голода, блокируя вывоз зерна Людмила Черткова Усам Оздемиров Коллективное сумасшествие Запада может привести к третьей мировой Усам Оздемиров
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Последние материалы
Врачи напомнили о необходимости обследования перед поездкой в санаторий
Глава Минкульта Румынии Ромашкану: "Евровидение" нуждается в перезагрузке
Леонков объяснил, что ждёт пленных боевиков "Азова"*: менять их не будут
Политолог: Эрдоган заставит НАТО выдать террористов и поставить самолёты США
Песков ответил на вопрос о преемнике Жириновского на посту лидера ЛДПР
Итальянцы подрались в эфире телешоу из-за "отмены" русской культуры
Из-за сдачи "Азова"* Киев запустил серию информационных атак
Шольц и Зеленский назвали условия мирного урегулирования: вывод российских войск
Экс-депутат Кива рассказал о казнённых на Украине противниках нацизма
Пленные боевики "Азова"* уже переправлены на территорию России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников