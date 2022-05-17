Итальянцы подрались в эфире телешоу из-за "отмены" русской культуры

Нешуточные страсти разгорелись в прямом эфире телешоу на итальянском канале Tgcom24. Приглашённые в студию программы Maurizio Costanzo Show эксперты сначала эмоционально спорили, а потом и вовсе пустились в рукопашную — они не сошлись во мнениях об "отмене" русской культуры.

Арт-критик Витторио Згарби заявил:

"Если певцу или дирижеру нельзя в Италию, только потому что он из России, или не допускают российского спортсмена, то это форма фашизма со стороны Запада. Это недопустимо! Это люди, у которых есть достоинство и любовь к искусству! Их нужно защищать! Всегда, до самого конца!"

С ним не согласился журналист Джампьеро Мугини. После чего и случилась потасовка, сопровождаемая непереводимой игрой слов.

Напомним, что запрет на исполнение произведений русских классиков и выступления российских артистов — часть санкций "за Украину". О том, что это полная дичь, ранее уже говорили многие политики и деятели культуры в Европе. Например, британский музыкант Питер Сейврайт:

Пианист Питер Сейврайт: отменяя культуру, Запад демонстрирует невежество