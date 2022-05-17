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Автор Камиль Джабраилов

Экс-депутат Кива рассказал о казнённых на Украине противниках нацизма

Мир

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали и убили трёх членов антифашистского движения "Патриоты за жизнь", сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Он не исключил, что режим действующего президента Украины Владимира Зеленского уничтожил тысячи противников нацизма.

Экс-депутат Кива рассказал о казнённых на Украине противниках нацизма

"Их пытала и казнила власть Зеленского только за то, что они были против нацизма на Украине. Замученные и убитые выстрелом в голову члены антифашистского движения "Патриоты за жизнь". Официально заявляю", — отметил экс-депутат.

Он уточнил, что речь идёт о молодых людях Владе Чернухе, Алексее Кобякове и Василии Стогния. По словам Кивы, в конце февраля в Киеве их задержали контрразведчики СБУ.

Политик добавил, что киевский режим уничтожил намного больше антифашистов.

"Это только те, чью судьбу мне удалось узнать. Подобных случаев казни руками преступной власти Зеленского сотни, если не тысячи", — подчеркнул Кива.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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