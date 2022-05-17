Шольц и Зеленский назвали условия мирного урегулирования: вывод российских войск

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры двух стран сошлись во мнении о том, что для дипломатического решения конфликта на Украине требуется прекратить боевые действия.

Об итогах переговоров рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским военную и гуманитарную обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих", — гласит пояснение Хебештрайта.

Ранее немецкий публицист Алиса Шварцер назвала "беспрецедентной провокацией" приглашение канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев 9 мая.