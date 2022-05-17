Боке требует от Макрона объяснений за оружие из Франции у неонацистов "Азова"*

Бывший французский военный Адриан Боке обратился к правительству и главе государства Эммануэлю Макрону с просьбой дать ему объяснения относительно предоставления вооружения из Франции и Евросоюза боевикам националистическому батальону "Азов"* (запрещён в РФ).

"Я обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и оправдать, что украинский военный полк, взявший символы СС и Третьего рейха, получает оружие, которое Франция и Европа дают Украине", — подчеркнул он в студии французского радио.

По словам бывшего военного, после начала спецоперации на Украине он провёл там два месяца и был возмущён наличием у укронацистов оружия из Франции и других стран ЕС.

В студию Боке принёс картинку-конструктор с изображением символов СС и Третьего рейха из которых состоит знамя украинского батальона "Азов"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.