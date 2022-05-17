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Автор Юлиана Смирнова

Боец ДНР высказался о попытке Киева приукрасить сдачу "Азова"*

Мир

Киевские власти всегда пытаются выдать свои поражения за некие победы. В понедельник, 16 мая, в плен сдались 264 украинских военных, которые находились на территории "Азовстали".

Боец ДНР высказался о попытке Киева приукрасить сдачу "Азова"*

Президент Украины Владимир Зеленский признал этот факт, но добавил, что сделано это было лишь по той причине, что "герои" нужны Киеву живыми. По мнению военнослужащего Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) с позывным "Малыш", Зеленский сам был удивлён, что боевики продержались так долго.

"Он, скорее всего, предполагал, что всё закончится гораздо раньше. Зеленский и всё его окружение об этом прямо сигнализировали в своих посланиях и выступлениях", — сказал военный "МК".

Военный НМ ДНР заявил, что киевские власти не оказывали никакой реальной помощи "азовцам"*, поэтому говорить о том, что Зеленского реально волнует судьба этих людей, бессмысленно.

Киев заявляет, что боевики будут возвращены на подконтрольную Украине территорию. Военнослужащий отметил, что в данном вопросе есть тонкая юридическая грань между терминами "военнопленный" и "боевик". Так как Украина и Россия не объявляли друг другу войну, то боевики не считаются "военнопленными", а значит, они считаются военными преступниками, которые должны быть приговорены к реальному сроку.

"ДНР не объявляла войну — мы освобождаем свои территории. А значит, у "азовцев"* не может быть статуса военнопленных. Поэтому мы считаем, что они военные преступники, которых надо судить по совокупности всех преступлений, совершенных начиная с 2014 года. И приговор должен быть максимально суровым", — подчеркнул военный.

По мнению "Малыша", оставшиеся на территории завода "азовцы"* поняли, что помощи ждать неоткуда, и максимум, что их ожидает — посмертное звание Героя Украины. Поэтому они в скором времени также сдадутся в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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