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Автор Юлия Миленина

Песков: передача Киеву российских активов будет прямым воровством

Мир

Решение передать активы российских банков на Украине киевскому режиму было бы вопиющим и незаконным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: передача Киеву российских активов будет прямым воровством

На встрече с журналистами он прокомментировал идею главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера о конфискации зарубежных активов Центрального банка РФ. Несколько дней назад министр сообщил в интервью Handelsblatt, что "политически открыт" такой инициативе.

"Российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил. Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, требующим соответствующего ответа", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также подчеркнул: если решение о передаче активов будет принято, то это потребует ответа со стороны России. По его словам, Москва воспримет такой шаг в качестве "прямого воровства".

Ранее сообщалось, что Швейцария разблокировала часть замороженных российских активов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия дмитрий песков
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