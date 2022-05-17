iDNES: сотни граждан Чехии отозвали свои прошения о желании воевать за Украину

Многие чехи, выразившие желание поехать воевать на Украину в начале специальной военной операции, передумали это делать с течением времени, пишет iDNES. В марте сотни граждан подали прошения о возможности вступить в Вооружённые силы Украины, но в итоге многие из них отозвали свои заявки.

Так, по данным Министерства обороны ЧР, из 600 поступивших прошений сегодня остались актуальными только 400.

"Вообще, можно сказать, что количество новых прошений в последние недели уменьшается", ― цитирует издание сообщение пресс-секретаря Министерства обороны Яны Зехмейстеровой.

Бывший кадровый военный Люмир Немец считает, что связано это с осознанием людьми серьёзности боевых действий:

"Интерес был огромным в течение первых трёх недель после начала боёв. Думаю, потом многие осознали, что всё это не шутки, что идут реальные боевые действия, люди там умирают."