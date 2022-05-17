ООН предлагает Западу пойти на взаимовыгодную сделку с Россией

Генеральный секретарь ООН придумал, как "спасти" украинское зерно, застрявшее в заблокированных портах, и доставить его на мировые рынки.

Как сообщила The Wall Street Journal, руководитель международной организации предлагает "снять ряд санкций" с России и Белоруссии. Речь идёт об ограничениях на экспорт калийных удобрений. А в качестве ответного жеста Москва должна будет "заняться деблокадой" украинских портов на Черном море.

По данным газеты, Антониу Гутерриш считает, что итогом сделки могло бы стать смягчение последствий санкций, вызывающих продовольственный кризис.

Официального комментария от организации пока не поступало.

Напомним, ранее страны, входящие в группу G7 "авансом" обвинили Россию в провоцировании мирового голода. Дескать, из-за санкций, введённых против Москвы, в мире уже не хватает еды, а пшеница дорожает бешенными темпами. Подробнее об этом — здесь.