EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

ООН предлагает Западу пойти на взаимовыгодную сделку с Россией

Мир

Генеральный секретарь ООН придумал, как "спасти" украинское зерно, застрявшее в заблокированных портах, и доставить его на мировые рынки.

ООН предлагает Западу пойти на взаимовыгодную сделку с Россией

Как сообщила The Wall Street Journal, руководитель международной организации предлагает "снять ряд санкций" с России и Белоруссии. Речь идёт об ограничениях на экспорт калийных удобрений. А в качестве ответного жеста Москва должна будет "заняться деблокадой" украинских портов на Черном море.

По данным газеты, Антониу Гутерриш считает, что итогом сделки могло бы стать смягчение последствий санкций, вызывающих продовольственный кризис.

Официального комментария от организации пока не поступало.

Напомним, ранее страны, входящие в группу G7 "авансом" обвинили Россию в провоцировании мирового голода. Дескать, из-за санкций, введённых против Москвы, в мире уже не хватает еды, а пшеница дорожает бешенными темпами. Подробнее об этом — здесь.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон украина
Sberbank
Новости
Лавров: "Не останетесь без интернета, и я вместе с вами"
Украинская беженка поблагодарила русских солдат за спасение
Глава Минцифры: Россия не планирует блокировать YouTube
Хазин: Литва заплатит за русофобию так, что мало не покажется
Песков: передача Киеву российских активов будет прямым воровством
iDNES: сотни граждан Чехии отозвали свои прошения о желании воевать за Украину
Липп: СМИ Германии пишут о России 100% негатив, получая деньги от США
Володин выступил против обмена украинских нацистов
Политолог: Эрдоган может одобрить расширение НАТО, если он выдаст террористов
Глава МИД РФ Лавров: Евросоюз всё больше срастается с НАТО
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Людмила Черткова Россия спасает Украину от голода, блокируя вывоз зерна Людмила Черткова Усам Оздемиров Коллективное сумасшествие Запада может привести к третьей мировой Усам Оздемиров Ирина Шлионская Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах Ирина Шлионская
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Последние материалы
Кнутов: переломная ситуация в Донбассе будет складываться в течение месяца
Жан-Пьер представилась: "Я чёрная, лесбиянка, иммигрант, женщина"
Минобороны России опубликовало видео сдачи в плен боевиков "Азова"*
Россия спасает Украину от голода, блокируя вывоз зерна
Пленный британский наёмник: "Власти ДНР пытаются организовать для меня трансфер"
Песков раскрыл идеологию РФ: здравый патриотизм и желание отстоять свои интересы
Военный ДНР о причинах сдачи в плен с "Азовстали": не хотят нести наказание
Британский экономист предрёк крах мировой рыночной системе
ВС РФ уничтожили военную технику из США и Европы во Львовской области
Пугачёва заверила, что 1 сентября вернётся в Россию: "Дети должны идти в школу"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников